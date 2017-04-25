Мария Элькина о сносе пятиэтажек: «Нас ждет больше пробок и меньше зелени»

Много лет подряд каждый год 25-го декабря я хожу в гости к своим хорошим знакомым по случаю католического Рождества. Там я встречаюсь со своими бывшими школьными учителями и бывшими же соучениками: такая вот почти что семейная традиция. Мои знакомые живут в одной из тех самых пятиэтажек, которые не покидают новостные ленты последние несколько недель. Каждый год в конце декабря я прохожу мимо типового советского торгового центра, потом по просторному зеленому двору, поднимаюсь пешком на пятый этаж и захожу в тесную комнату, где, однако же, умещаются книжные шкафы, елка, большой стол и еще полка со всякими безделушками. Теснота не то что никогда не портила праздник, а в некотором смысле и создавала его, делала простым и домашним.

О том, что снос пятиэтажек производится постольку, поскольку он выгоден компаниям-застройщикам, которые собираются соорудить на их месте, где уже подведена вся необходимая инфраструктура, дома этажей так в двадцать пять, уже неоднократно написали. И даже подсчитали, что реконструкция пяти этажей может быть дешевле их же строительства, и что результат её может быть во всех отношениях замечательный.