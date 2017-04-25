Колонна защитников Исаакия пройдет 1 мая по Невскому проспекту

Защитникам Исаакиевского собора согласовали шествие по Невскому проспекту и митинг на Марсовом поле 1 мая. Об этом в Твиттере сообщила депутат ЗакСа Петербурга Оксана Дмитриева.

Отметим, что ранее Смольный предложил оппозиционным партиям митинговать 1 мая в Полюстровском парке, после чего депутаты написали письмо губернатору.

«Мы настаивали, что это общая практика: всегда по Невскому 1 мая в Петербурге ходили маршем различные движения», – сообщила Дмитриева «Фонтанке».

В число организаторов акции (оргкомитет «Комитет в защиту Петербурга») входят депутаты Заксобрания Петербурга, политические партии: «Яблоко», «Партия Роста», ПАРНАС, движение «Открытая Россия», а также целый ряд общественных организаций работников культуры, образования и науки.

Напомним, что о передаче Исаакия РПЦ стало известно в конце прошлого года. 10 января 2017-го губернатор Петербурга подтвердил, что "вопрос решён". Это вызвало неоднозначную реакцию в обществе.

По материалам «Фонтанки.ру»