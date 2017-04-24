Патриарха Кирилла и Матвиенко просят не участвовать в выборах почетных граждан Петербурга

Петербургские эсеры попросили патриарха Кирилла и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко отозвать свои кандидатуры на присвоение звания почетного гражданина города. Об этом сообщила пресс-служба партии 24 апреля.

Обращение подписали глава «Справедливой России» в Северной столице Марина Шишкина, а также депутаты фракции Алексей Ковалев, Александр Егоров и Надежда Тихонова. Парламентарии указывают, что кандидатуры патриарха Кирилла и Валентины Матвиенко предопределят результаты голосования Законодательного собрания в их пользу, хотя та же певица Эдита Пьеха выдвигалась на звание почетного гражданина 12 раз, но так его и не получила.

«Вместе с тем, среди нынешних претендентов на почетное гражданство – люди, которые по духу уже давно являются почетными гражданами Санкт-Петербурга, но по закону такого звания не имеют.

Среди них выдающиеся ученые, артисты, спортсмены», – говорится в обращении.

Напомним, что имена двух новых почетных граждан Санкт-Петербурга будут выбраны на закрытом заседании ЗакСа накануне Дня города.

Спикера Совета Федерации, бывшего губернатора Петербурга Валентину Матвиенко предложила наделить этим званием организация «Жители блокадного Ленинграда».

Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга считает, что почетным гражданином Петербурга должен стать патриарх Кирилл.

Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга выдвинул главу холдинговой компании «Ленинец» Анатолия Турчака.

Также в списке математик Марк Башмаков, старший тренер сборной России по танцам на инвалидных колясках Елена Лозко, физик Михаил Мирошников, певица Эдита Пьеха, невролог Борис Рачков, режиссер Александр Сокуров, балетмейстер Борис Эйфман.

По материалам «Фонтанки.ру»