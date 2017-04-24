В центре Петербурга у ЦВЗ «Манеж» появился огромный нос-горка, посвященный зодчему Джакомо Кваренги. Прокатиться на арт-объекте могут как дети, так и взрослые.
В центре Петербурга появился огромный нос-горка
"Старик Гваренги часто ходил пешком, и всяк знал его, ибо он был замечателен по огромной синеватой луковице, которую природа вместо носа приклеила к его лицу", писал в середине XIX века один из самых известных мемуаристов Филипп Вигель. Проект НОС. КВАРЕНГИ развивает тему мифологии петербургского носа и рассказывает о великом зодчем Джакомо Кваренги, построившим в Петербурге, в том числе, и здание Конногвардейского Манежа. Познакомится с Кваренги в неожиданном свете, а также прокатиться с двух-метровой горки можно уже сейчас на площади у западного фасада #цвзманеж. Внимание ‼️кататься с горки можно и детям, и взрослым! А каждый прокат приближает уже даже не весну, а лето! ☀️ ждём вас! Авторы проекта: @manegespb, @andrewpunin , @kat_filipenko. Больше 📸 с запуска проекта — уже в наших соц сетях: FB @manegespb VK @manegepetersburg ______________________________________________________. #носкваренги #manegeoutdoor #кудапойтиспб #кудапойтисдетьми #кудапойтисребенком #kudagospb #детям #дети #spbgram #spb_live #art #sculpture #installation
Добавим, что в этом году исполняется 200 лет со дня смерти Джакомо Кваренги. Известно, что арт-объект, созданный художником Андреем Пуниным, будет перемещаться на другие площадки.
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