Апрель-2017 назван самым холодным за полвека

Напомним, что в Петербурге всю неделю будут идти дожди: осадки зарядят с 24 по 30 апреля, сообщают синоптики.

Сегодня ожидается небольшой дождь днем, на термометре +3 градуса. Во вторник воздух прогреется до +5, также небольшой дождь . В среду +7 и дождь.

В четверг, 27 апреля, +7 градусов тепла, малооблачно, небольшой дождь. В пятницу температура поднимется до +9, небольшой дождь, который в субботу превратится в ливень. В воскресенье также небольшой дождь, +7 градусов.

Зато на майских праздниках прогнозируется солнечная и теплая погода: от +9 до +13 градусов.