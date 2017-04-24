Апрель-2017 назван самым холодным за полвека
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов назвал апрель 2017 года самым холодным за последние полвека. Погоду можно сравнить с весной 1966 года, «там было еще холоднее», написал специалист.
Напомним, что в Петербурге всю неделю будут идти дожди: осадки зарядят с 24 по 30 апреля, сообщают синоптики.
Сегодня ожидается небольшой дождь днем, на термометре +3 градуса. Во вторник воздух прогреется до +5, также небольшой дождь . В среду +7 и дождь.
В четверг, 27 апреля, +7 градусов тепла, малооблачно, небольшой дождь. В пятницу температура поднимется до +9, небольшой дождь, который в субботу превратится в ливень. В воскресенье также небольшой дождь, +7 градусов.
Зато на майских праздниках прогнозируется солнечная и теплая погода: от +9 до +13 градусов.
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