В Петербурге стартует акция «Георгиевская ленточка»

Сегодня, 24 апреля, на Московском вокзале и в Пулково начнется общероссийская ежегодная патриотическая акция «Георгиевская ленточка». В аэропорту в 15:00 волонтеры раздадут памятные знаки и устроят танцевальный флешмоб. 

Отмечается, что георгиевские ленты также можно будет взять в отделениях Сбербанка и «Петроэлектросбыта», в городских многофункциональных центрах и отделениях «Почты России».
У метро памятные ленты будут раздавать с 6 по 8 мая.

Ежегодная акция приурочена к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Акция пройдет в 85 регионах России и в более чем 70 странах мира. В Петербурге готовятся раздать 1,6 млн лент.

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