Турция увеличила режим безвизового пребывания для россиян

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна продлевает максимальный срок безвизового пребывания россиян с 60 до 90 дней. Об этом сообщают турецкие СМИ.

«Россияне смогут теперь находиться в Турции без визы 90 дней», — сказал Чавушоглу.

Ранее глава ведомства сообщил, что Турция намерена начать обсуждение с Россией перехода на взаимные поездки граждан по внутренним удостоверениям личности.

Он также подчеркнул, что в аэропортах уже начали устанавливать устройства для проверки подобных документов.

По материалам «Фонтанки.ру»