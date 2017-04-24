Турция увеличила режим безвизового пребывания для россиян

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна продлевает максимальный срок безвизового пребывания россиян с 60 до 90 дней. Об этом сообщают турецкие СМИ.

«Россияне смогут теперь находиться в Турции без визы 90 дней», — сказал Чавушоглу.

Ранее глава ведомства сообщил, что Турция намерена начать обсуждение с Россией перехода на взаимные поездки граждан по внутренним удостоверениям личности.

Он также подчеркнул, что в аэропортах уже начали устанавливать устройства для проверки подобных документов.

По материалам «Фонтанки.ру»

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  • Автор: sobaka
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