«Яндекс» готовится сделать платными навигатор и карты

Компания «Яндекс» планирует в ближайшее время сделать платными приложения «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс. Карты» в случае их коммерческого использования.

Как сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя «Яндекса», компания намерена брать плату за использование своих навигационных сервисов для таксомоторных компаний, экспедиторских и курьерских служб, а также фирм, которые занимаются перевозкой грузов. Начало тестирования нового формата намечено на 1 мая.

Предполагается, что примером для монетизации станет использование приложения «Карты» для бизнеса. В этом случае есть бесплатные лимиты для использования картографических данных и технологий «Яндекса» в сторонних проектах. Платное же использование и функционал настраиваются под клиента и его задачи.

Владелец одного из проектов в сфере курьерской доставки сообщил газете, что по факту «Яндекс» уже требует денег за использование своего навигатора. По его словам, когда фирма вышла на тысячу запросов в месяц, «Яндекс.Навигатор» начал работать со сбоями. В ответ на запрос в «Яндексе» заявили, что коммерческое использование системы является платной услугой: 120 тыс. руб. нужно отдать за лицензию, а 50 тыс. каждый месяц — за пользование навигатором.

При этом эксперты указывают, что нововведение нужно вводить максимально комфортно для потребителей. По мнению директора департамента исследований и разработок «2ГИС» Павла Мочалкина, если таксисты и курьеры станут массово переходить на сервисы конкурентов, «Яндекс» может потерять большой объем данных о пробках.

По материалам «Фонтанки.ру»