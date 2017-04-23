Ксения Собчак — Путину: «Государство не должно лезть в трусы к своим гражданам»

Ксения Собчак записала новое видеообращение к президенту Владимиру Путину. На этот раз ее послание было связано с общественной дискуссией о правах представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в России и во всех ее регионах, включая Чечню. Телеведущая высказала недоумение, почему эта тема в принципе поднимается — авторитета президента, по ее мнению, хватит, чтобы «прекратить эту повестку».

Ксения Собчак

Из видеообращения Владимиру Путина на канале «Дождь»

«Мне кажется, необходимо дать понять, что геи — это больше не смешно. Это трагедия людей, живущих в крайне враждебном окружении. Этих людей надо понять и принять. Государство ни при каких обстоятельствах не должно лезть в трусы своим гражданам»

Собчак вспоминает нашумевшее расследование «Новой газеты» о преследованиях гомосексуалов в Чечне и начавшиеся после этого угрозы в адрес журналистов (в адрес «Новой газеты» дважды присылали конверт с неизвестным белым порошком, ряд духовных и светских лидеров Чечни высказались с осуждением журналистов — Прим. ред.). Телеведущая назвала это «абсолютным средневековьем», относя к этому и деятельность депутата Госдумы Виталия Милонова, одного из самых медийных гомофобов в стране.

Ксения Собчак

Из видеообращения Владимиру Путина на канале «Дождь»

«Если мы хотим быть высокотехнологичной страной, с импортозамещением, с ГЛОНАССОМ и прочими прелестями цивилизации, мы, наконец, должны прислушаться к Фаине Раневской и дать возможность людям распоряжаться собственной жопой. Даже в Чечне. Где бы то ни было»

Телеведущая также напомнила Владимиру Путину его же высказывание: в большом интервью в преддверии саммита G20 он признал, что сам работает с геями.

Владимир Путин

В интервью перед саммитом G20:

«Я Вас уверяю, что я работаю с такими людьми, я их иногда награждаю государственными медалями и орденами за их достижения в тех или других сферах. У нас абсолютно нормальные отношения, и я не вижу здесь ничего особенного. Вот говорят, что Петр Ильич Чайковский был гомосексуалистом, правда, мы любим его не за это, но он был великий музыкант и мы все любим его музыку. Ну и что? Не надо делать из мухи слона, ничего страшного здесь у нас в стране и ужасного не происходит».

Напомним, что это уже третье публичное обращение телеведущей Ксении Собчак в адрес президента Владимира Путина. Раннее она обращала внимание лидера государства на деятельность спецслужб, допустивших теракт в Петербурге и гонения на любые проявления либеральных взглядов и открытых дискуссий в системе образования.

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Комментарии (1)

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  • Nina Fedoseeva 23 апр., 2017
    Собчак опять раскудахталась.все просто пусть ГЕИ не показывают свои трусы и никто их трогать не будет,они же размахивают ими как флагом. каждый распоряжается своей жопой,в том числе и ты. неналоедай Путину своими дурацкими вопросами,а то в каждую дырку ЗАТЫЧКА.

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