СМИ: Николай Буров покидает Исаакиевский собор

Николай Буров, директор музея Исаакиевский собор, покинет свой пост. Здоровье чиновника не позволяет больше возглавлять и остаивать интересы городского музея-памятника, отмечат «Фонтанка.ру»

По сведениям издания, 21 апреля Николай Витальевич посетил профильный комитет и уведомил чиновников о том, что с 1 июня намерен уйти с поста директора. Буров отметил ухудшения состояния здоровья. Отметим, что 6 июня 2017 году у него истекает годовой контракт.

Напомним, Николай Витальевич Буров был ведущим артистом Александринского театра. С 2005 по 2008 года был председателем Комитета по культуре Правительства Санкт-Петербурга. С 3 июня 2008 года стал директором музея-памятника «Исаакиевский собор». Также является профессором Санкт-Петербургского Государственного Института Культуры и Искусств и Санкт-Петербургского Государственного Университета Профсоюзов.

Добавим, что в последнее время Николай Буров занимался тем, что отстаивал интересы Исаакиевского собора, который планировали передать в ведомство РПЦ. 10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил о принятом им решении передать Исаакиевский собор в пользование церкви в 2017-м году. Общественность выступила против. Петицию против передачи собора Церкви подписали более 130 000 жителей и гостей Петербурга.

Депутаты Максим Резник и Борис Вишневский предложили провести референдум о статусе Исаакиевского собора — сегодня, 21 апреля, Комитет по законодательству петербургского парламента рекомендовал депутатам отклонить проект постановления о проведении референдума о статусе Исаакиевского собора и двух других храмов-музеев.