В лицее Петербурга, где учеников поставили лицом к стене, прокуратура провела проверку

В Сестрорецком лицее имени Мосина, где 24 марта проходила антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью», во время которой учеников выстроили в ряд лицом к стене, прошла проверка прокуратуры. Позже снимок этого рейда появился на сайте полиции, как выяснилось позже, без согласия запечатленных на нем лиц.

«В нарушение федерального закона «О полиции», который запрещает полицейским прибегать к уничижающему человеческое достоинство обращению, сотрудники МВД выстроили учащихся лицея лицом к стене в коридоре образовательного учреждения», — сказала начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних городской прокуратуры Ольга Качанова.

Размещение же снимка является нарушением статьи 152.1 ГК РФ. После проверок внесены представления в адрес директора лицея и замначальника регионального ГУ МВД.