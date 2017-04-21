Братьев Азимовых подозревают в теракте в Петербурге: что не так с этой версией?

Задержание Аброра Азимова

17 апреля ФСБ опубликовала запись задержания в Одинцовском районе Москвы 27-летнего выходца из Центрально-азиатского региона Аброра Азимова.

Как видно из записи, распространенной ФСБ, Азимова задержали при подходе к железнодорожной станции в Одинцовском районе. При себе у него был пистолет Макарова, а также несколько мобильных телефонов. ТАСС сообщил, что Азимов готовил смертника Джалилова к совершению теракта.

Аброру назначили государственного адвоката — Армена Задояна, и 18 апреля со ссылкой на адвоката СМИ сообщили, что подозреваемый признал свою вину, но позже отказался от признательных показаний. «То что я признал, что я причастен к взрыву, я этого не говорил», — сказал он в ходе заседания.