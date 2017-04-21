В деле о взрыве в метро Петербурга появились девятый и десятый подозреваемые — ими стали братья Аброр и Акрам Азимовы из Киргизии. Видеозаписи их задержания опубликовало ФСБ. Однако дата происходяшщго в СМИ разнится, кроме того мать задержанных утверждает, что видео — «постановка». Мы решили собрать все, что известно на данный момент.
Братьев Азимовых подозревают в теракте в Петербурге: что не так с этой версией?
Задержание Аброра Азимова
17 апреля ФСБ опубликовала запись задержания в Одинцовском районе Москвы 27-летнего выходца из Центрально-азиатского региона Аброра Азимова.
Как видно из записи, распространенной ФСБ, Азимова задержали при подходе к железнодорожной станции в Одинцовском районе. При себе у него был пистолет Макарова, а также несколько мобильных телефонов. ТАСС сообщил, что Азимов готовил смертника Джалилова к совершению теракта.
Аброру назначили государственного адвоката — Армена Задояна, и 18 апреля со ссылкой на адвоката СМИ сообщили, что подозреваемый признал свою вину, но позже отказался от признательных показаний. «То что я признал, что я причастен к взрыву, я этого не говорил», — сказал он в ходе заседания.
Задержание Акрама Азимова
Версии СМИ о задержании старшего брата Азимова несколько расходятся. Сперва газета «Московский комсомолец» 18 апреля сообщает о том, что в Киргизии «ещё раньше был задержан» старший брат Аброра — Акрам. Репортеры ссылаются на слова отца задержанных, Ахрал Азимова.
Ахрал Исакович Азимов, отец подозреваемых в комментарии «Московскому комсомольцу»:
«Об аресте Аброра узнал в понедельник по телевизору. Конечно, был в шоке. Принялся названивать бывшей жене в Киргизию. Мы с ней в разводе, 15 лет не живем вместе — не можем найти общий язык. Даже не разговаривали в последнее время. Но тут пришлось помириться— все-таки у нас общие дети. Так вот, от нее я узнал, что 3-4 дня назад из больницы забрали и нашего первенца Акрама. Подняли прямо с больничной койки. Парень лечил гайморит. Как ей сказали, Акрама увезли в Москву».
Версия родителей Азимовых
По словам матери Азимовых, ее старший сын Акрам приехал в Киргизию 27 марта и лёг в больницу лечиться от хронического гайморита. Парню сделали операцию, поскольку у него «была киста в голове». 15 апреля в больницу приехали сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Киргизии и забрали его на допрос. После этого мать сына не видела. Съемка задержания Акрама ФСБ в Москве была постановочной, утверждает женщина. По ее словам, у молодого человека не было денег на билет и не было паспорта.
Мать Азимовых находится в Оше, отец сейчас в Москве и пытается узнать о дальнейшей судьбе сыновей и обеспечить им частного адвоката. В суде Акрам Азимов свою причастность к теракту полностью отрицал.
Что известно об Аброре и Акраме Азимовых?
Братья родились в Джалал-Абаде, в Киргизии, по национальности они узбеки. Родились в Киргизии, но позже переехали в Москву на заработки. Акраму 31 год, Аброру — 27. Как рассказал их отец Ахрал Исакович, они с женой в разводе уже 15 лет. Он гражданин России, живёт в Москве в Новогирееве, работает водителем автобуса. У него уже четверо взрослых сыновей. Ахрал рассказал, что сыновья работали в кафе, где готовили суши. заработанные деньги они отправляли младшей сестре в Ош, жили скромно.
В чем их подозревают?
Агентство ТАСС приводит слова судьи Басманного суда Москвы Елены Ленской на оглашении постановления об аресте десятого фигуранта дела Акрама Азимова:
«Согласно материалам дела, Акрам Азимов в Турции лично получил финансовые средства на совершение теракта. Он же курировал оформление фальшивых документов для членов преступной группы и для их беспрепятственного пересечения границ", - сказала судья. По ее словам, ранее арестованный по подозрению в организации взрыва в Петербурге Аброр Азимов получил деньги на совершение теракта и передал их исполнителю теракта Акбаржону Джалилову».
О том, что брать Азимовы и предполагаемый террорист Акбар Джалилов ездили в Турцию, где были завербованы, сообщили «Интерфакс» и Life.ru со ссылкой на свои источники.
Другие задержанные
Напомним, 5 апреля, рано утром в жилом доме 22 корпус 1 по Товарищескому проспекту прошла спецоперация: правоохранители нашли и обезвредили взрывное устройство. Об этом заявил глава администрации Невского района Константин Серов. Полиция взяла штурмом квартиру на восьмом этаже, где проживали выходцы из Средней Азии. Позже стало известно о шестерых задержанных в Петербурге.
Следственный комитет отмечает, что подозреваемые базировались в Петербурге с ноября 2015 года, и вербовали выходцев из республик Средней Азии. Группа вовлекала их в деятельность запрещенных в РФ террористических организаций: «Джебхат ан-Нусра», «Исламское государство».
«Фонтанка.ру» приводит их имена: Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов. Невский районный суд арестовал их до 2 июня.
Кроме того, под стражу поместили двух предполагаемых сообщников Джалилова в Москве. Один из них гражданин Таджикистана Содик Ортиков, с которым Джалилов связывался перед терактом. Содик тот работал поваром в кафе «Лесное». Позже Басманный суд Москвы заключил Ортикова под стражу до 3 июня, как подозреваемого в причастности к теракту в метро Санкт-Петербурга. Сам Содик, в квартире которого обнаружили оружие, отрицает вину и утверждает, что оно принадлежит не ему.
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