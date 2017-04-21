IKEA открывает интернет-магазин в Петербурге

Сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA открывает интернет-магазин в Москве и Петербурге.

Уточняется, что в столице интернет-площадка работает с 20 апреля, а с 24 апреля она запустится в Петербурге и Ленинградской области.

На первом этапе в магазине будет представлено 4,8 тысяч товаров. Минимальная стоимость доставки для покупки весом до 30 кг составит 349 рублей.

В планах IKEA – в течение 2017 года IKEA запустить интернет-продажи во всех регионах: Адыгее, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Уфе, Омске и Екатеринбурге. Так доступ к онлайн-магазину получат еще 25 млн россиян, живущих вдали от магазинов компании.