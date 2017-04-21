Названы самые богатые женщины России

Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых женщин России.Как стало известно, лидером списка стала супруга экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. Ее состояние оценивается в $1 млрд.

На второй строчке рейтинга оказалась бывшая жена председателя футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева Елена – $600 млн.

Третье место в текущем году заняла владелица группы S7 Наталия Филева с состоянием в $190 млн.

Добавим, что журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей России. Список второй год подряд возглавляет совладелец и председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон. Издание оценило состояние бизнесмена в $18,4 млрд, что на $4 млрд больше, чем годом ранее.

По материалам «Фонтанка.ру»