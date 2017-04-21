Скончалась еще одна пострадавшая при взрыве в петербургском метро
Сегодня утром, 21 апреля, в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе скончалась 56-летняя Наталья Митрофанова, пострадавшая при теракте в петербургском метро.
«21 апреля в 06:05, находясь в крайне тяжёлом состоянии, скончалась пострадавшая в теракте», – сообщила вице-губернатор Анна Митянина.
Так, число жертв теракта возросло до 16 человек, включая террориста-смертника
Напомним, 3 апреля в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-1» в районе 14:30 прогремел взрыв. Подробнее об инциденте читайте в нашей подборке или в прямой трансляции. Вечером 3 апреля СМИ сошлись во мнении, что теракт в метро Петербурга совершил смертник. Днем 4 апреля Следственный комитет объявил, что в петербургском метро подорвался 22-летний Акбаржон Джалилов.
Как показала экспертиза, Джалилов причастен и к взрыву в перегоне «Сенной площади», и к бомбе, оставленной на станции метро «Площадь Восстания».
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