Скончалась еще одна пострадавшая при взрыве в петербургском метро

Сегодня утром, 21 апреля, в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе скончалась 56-летняя Наталья Митрофанова, пострадавшая при теракте в петербургском метро.

«21 апреля в 06:05, находясь в крайне тяжёлом состоянии, скончалась пострадавшая в теракте», – сообщила вице-губернатор Анна Митянина.

Так, число жертв теракта возросло до 16 человек, включая террориста-смертника

Напомним, 3 апреля в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-1» в районе 14:30 прогремел взрыв. Подробнее об инциденте читайте в нашей подборке или в прямой трансляции. Вечером 3 апреля СМИ сошлись во мнении, что теракт в метро Петербурга совершил смертник. Днем 4 апреля Следственный комитет объявил, что в петербургском метро подорвался 22-летний Акбаржон Джалилов.

Как показала экспертиза, Джалилов причастен и к взрыву в перегоне «Сенной площади», и к бомбе, оставленной на станции метро «Площадь Восстания».

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