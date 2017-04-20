На Невском проспекте вышли из строя все светофоры

На Невском проспекте вышли из строя светофоры — все устройства на главной городской магистрали показывают «красный».

Затор растянулся от площади Восстания до станции «Гостиный двор». «На перекрестках нереальные толпы людей, ибо благочестивые петербуржцы ждут чуда, хотя по Невскому можно ходить пешком», — отмечают очевидцы.