Защитникам Исаакия не разрешили провести первомайское шествие по Невскому

Оргкомитет защитников Исаакиевского собора получил отказ от Смольного на проведение шествия 1 мая 2017 года по Невскому проспекту. Об этом 20 апреля сообщил «Фонтанке» лидер «Партии Роста» в Петербурге Павел Швец.

По его словам, в городском комитете по законности и правопорядку объяснили, что в этом месте будет проходить другое мероприятие, и предложили им митинговать в Полюстровском парке.

Ранее защитники храма в статусе музея намеревались провести шествия по Невскому, так как традиционно именно в этот день власти перекрывают проспект для марша политических партий и общественных организаций.

В число организаторов акции (оргкомитет «Комитет в защиту Петербурга») входят депутаты ЗакСобрания Петербурга, политические партии: "Яблоко", "Партия Роста", ПАРНАС, движение "Открытая Россия", а также целый ряд общественных организаций работников культуры, образования и науки.

По материалам «Фонтанки.ру»

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  • Автор: sobaka
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