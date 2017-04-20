На Петербург надвигается сильный ветер

На Петербург надвигается сильный ветер: его порывы завтра, 21 апреля, достигнут 15 м/с, предупреждает МЧС.

Ночью в городе вновь пойдет снег, который утром превратится в дождь. Температура воздуха будет колебаться от 0 до +3 градусов.

По прогнозам синоптиков, в субботу в Петербурге прогремит первая весенняя гроза. При том температура будет колебаться от -4 до +4 градусов. А в воскресенье ожидается небольшой дождь, -2…+4 градуса.

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