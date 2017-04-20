Путин вновь вошел в сотню самых влиятельных людей мира

Президент РФ Владимир Путин в пятый раз вошел в сотню самых влиятельных людей по версии американского журнала Time.

Рейтинг разделен на пять категорий. Первая, в которую попал Путин, называется «Лидеры». Кроме Владимира Владимировича в нее включили президента США Дональд Трамп, его коллег Родриго Дутерте (Филиппины), Реджепа Тайипа Эрдогана (Турция) и Ким Чен Ына (КНДР), премьер-министра Терезу Мэй (Великобритания), создателя WikiLeaks Джулиан Ассанж и других.

Добавим, что в прошлом году Владимир Путин также занял место в категории «Лидеры». А человеком 2016 года Time назвал Дональда Трампа

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Владимир Путин рассказал, сколько он заработал в 2016 году

«Да я и не болел»: Медведев опроверг слова Путина о гриппе

Владимир Путин открыл ЗСД в Петербурге

Путин заявил о том, что у России нет границ

Путин рассказал, какая книга всегда лежит у него на столе

7 простых фактов, объясняющих «законы Яровой»

Владимир Путин написал колонку о жизни родителей во время войны

Россияне назвали Владимира Путина человеком года