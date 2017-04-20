В сети появилась карта конструктивистских зданий в Петербурге

Портал The Constructivist Project создал карту с 95 петербургскими зданиями в стиле конструктивизма.

С помощью карты можно узнать факты о доме-коммуне инженеров и писателей на улице Рубинштейна, Академии железнодорожного транспорта имени Сталина, пожарной части на Загородном проспекте и других зданиях. На сайте есть фильтры по городам, времени постройки и именам архитекторов.

Отметим, что на портале можно также увидеть конструктивистские здания в других городах России.