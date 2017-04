#УлицаДобра #ЖдуДобро #Ждун #Конкурс #Волонтеры #Добро #ВесенняяНеделяДобра #ВНД #2017 #СПб #Питер #like4like #likeforlike #Доброта #Экология #Доброе #Санкт-Петербург #ВыдрыВГетрах #РастимДобро #ЗемляЛеопарда

A post shared by Diana Kostrikova (@dikostrikova) on Apr 20, 2017 at 4:42am PDT