Мать фигуранта дела о теракте заявила, что съемка его задержания — постановка

Мать Акрама Азимова — старшего брата предполагаемого организатора теракта в метро Петербурга — заявила, что съемка задержания ее сына ФСБ была постановочной.

Азимова аргументировала это тем, что силовики 15 апреля забрали ее сына из больницы в Оше и увезли в неизвестном направлении. Накануне Акраму Азимову была сделана операция. По ее словам, у молодого человека не было денег на билет и не было паспорта.

Сотрудники ФСБ 19 апреля опубликовали видео, на котором Акрама Азимова задерживают на остановке в Новой Москве.

Напомним, что Басманный суд Москвы 18 апреля арестовал на полтора месяца Аброра Азимова, подозреваемого в организации теракта в петербургском метро. Мера пресечения избрана сроком до 3 июня текущего года. Перед началом заседания адвокат Азимова заявил, что его подзащитный частично признает свою вину.

А накануне был задержан брат Азимова Акрам. Он подозревается в том, что организовывал связи с международными террористами и переправлял деньги, использованные на подготовку взрыва в вагоне между станциями «Сенная» и «Технологический институт». Сам Азимов заявил, что он не осознавал свои действия. «Мне давали команду, а я исполнял», — заявил мужчина в суде.

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