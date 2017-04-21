Как превратить петербургский особняк XVIII века в креативное пространство

О работе

Я помню свой первый рабочий день в «Пальме». Мне казалось, что снести и построить все заново гораздо проще и правильнее, чем приводить в порядок. Но все же решил вернуть особняку общества немецких ремесленников «Пальма» XVIII века историческое название и лоск — сейчас мы докрашиваем последние стены на черной лестнице и я счастлив. В «креативной индустрии» на деле гораздо больше индустрии, чем креатива. Если веришь в свое дело и хочешь достигать реального результата, приготовься к тому, что скучной работы и банальных дел будет много. Не фантазируй о работе и о себе. Честность — лучшая политика. Время дороже денег. Его количество строго ограничено, его качество зависит от тебя. Дерьмо случается. Не паникуй. И не опускай рук. Бывает, на концерт приходят только друзья музыкантов и твои. Бывает, что художник, у которого запланирована выставка, уходит в запой. Все мы люди. Не ищи виноватых, а думай, что можешь сделать ты. Если ты веришь в свое дело, то будь готов отвечать даже за чужие ошибки и промахи. Прежде всего перед собой. Улыбайся и не ной. У всех есть свои проблемы. Хорошо сделанная работа гораздо больше скажет о твоем профессионализме, чем рассказы о том, как это было трудно. Будь вежлив со всеми, не переходи на оскорб­ления, даже если человек этого заслуживает. Иногда это очень тяжело. Не пытайся откусить больше, чем можешь проглотить. Можно подавиться. Всегда ставь сроки и соблюдай их. Требуй того же от остальных. Каждый потерянный тобой час, когда тебя ждет кто-то другой, умножается на два. Остановка конвейера на заводе на пять минут — огромная потеря денег, опоздание на пять минут в индустрии развлечений — иногда еще и полный крах из шести букв и просто позор. Продолжая тему — не бойся показаться неприятным или злым. Читай и редактируй договоры, не соглашайся на неудобные тебе условия. Невозможно запомнить все, поэтому записывай. Люди не всегда врут, но многого не помнят, добрые люди тоже. Напоминай и требуй исполнения обещанного. Не считай себя лучше других. Любителей плохой музыки, конечно, ждет отдельный котел в аду, но это не наше дело. Будь на связи. Мизантропия — это удовольствие, которое нужно заработать. Можешь нарушать все правила. Но с опытом понимаешь, что это не нужно.