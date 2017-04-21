Как превратить петербургский особняк XVIII века в креативное пространство

Идеолог творческого пространства «Пальма» и концертного зала Nautilus Дмитрий Гуревич написал для нас колонку о том, как работать в креативных индустриях и каких рисков стоит опасаться в первую очередь.  

О работе

Я помню свой первый рабочий день в «Пальме». Мне казалось, что снести и построить все заново гораздо проще и правильнее, чем приводить в порядок. Но все же решил вернуть особняку общества немецких ремесленников «Пальма» XVIII века историческое название и лоск — сейчас мы докрашиваем последние стены на черной лестнице и я счастлив. В «креативной индустрии» на деле гораздо больше индустрии, чем креатива. Если веришь в свое дело и хочешь достигать реального результата, приготовься к тому, что скучной работы и банальных дел будет много. Не фантазируй о работе и о себе. Честность — лучшая политика. Время дороже денег. Его количество строго ограничено, его качество зависит от тебя. Дерьмо случается. Не паникуй. И не опускай рук. Бывает, на концерт приходят только друзья музыкантов и твои. Бывает, что художник, у которого запланирована выставка, уходит в запой. Все мы люди. Не ищи виноватых, а думай, что можешь сделать ты. Если ты веришь в свое дело, то будь готов отвечать даже за чужие ошибки и промахи. Прежде всего перед собой. Улыбайся и не ной. У всех есть свои проблемы. Хорошо сделанная работа гораздо больше скажет о твоем профессионализме, чем рассказы о том, как это было трудно. Будь вежлив со всеми, не переходи на оскорб­ления, даже если человек этого заслуживает. Иногда это очень тяжело. Не пытайся откусить больше, чем можешь проглотить. Можно подавиться. Всегда ставь сроки и соблюдай их. Требуй того же от остальных. Каждый потерянный тобой час, когда тебя ждет кто-то другой, умножается на два. Остановка конвейера на заводе на пять минут — огромная потеря денег, опоздание на пять минут в индустрии развлечений — иногда еще и полный крах из шести букв и просто позор. Продолжая тему — не бойся показаться неприятным или злым. Читай и редактируй договоры, не соглашайся на неудобные тебе условия. Невозможно запомнить все, поэтому записывай. Люди не всегда врут, но многого не помнят, добрые люди тоже. Напоминай и требуй исполнения обещанного. Не считай себя лучше других. Любителей плохой музыки, конечно, ждет отдельный котел в аду, но это не наше дело. Будь на связи. Мизантропия — это удовольствие, которое нужно заработать. Можешь нарушать все правила. Но с опытом понимаешь, что это не нужно.

О праздниках

Самые смешные истории из моей работы разглашать нельзя. Скучная рабочая смена — хорошо проведенная смена. Мое предпраздничное настроение — мысли о чистоте полов, работе канализации, визитах полиции и состоянии пожарной сигнализации. Новый год у нас начинается в августе.

О криэйторах

Я знаю музыкантов, вкалывающих как рабочие филиппинской фабрики, и крайне богемных электриков. В креативной индустрии кэрролловское правило «бежать со всех ног» работает как нигде. У людей должна быть возможность творить, экспериментировать и зарабатывать на этом. Важно помнить, что для продуктивной работы нужны нормальные условия, поэтому креативный кластер не должен быть развалиной. В нем должно быть комфортно.

О городе

Если Петербург не уйдет под воду, то так или иначе будет развиваться. Да, здесь все сложнее, холоднее и грязнее, чем во многих других местах, но это не значит, что нужно прятаться. Если хочешь что-то сделать, ты найдешь как. Любое дело может быть интересным. Я когда-то писал стихи, теперь моя поэзия — это бесперебойно горящие лампочки.

С 1 апреля: Выставка «Петербург в монохроме» сообщества «Фото Петербург».

21 апреля: Концерт Synergy Orchestra. Творческое пространство «Пальма», Театральный зал, пер. Пирогова, 18

29 апреля: Танцевальный фестиваль Fordanzo Showcase. Nautilus Space, 16-я линия В.О., 83

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