Идеолог творческого пространства «Пальма» и концертного зала Nautilus Дмитрий Гуревич написал для нас колонку о том, как работать в креативных индустриях и каких рисков стоит опасаться в первую очередь.
Как превратить петербургский особняк XVIII века в креативное пространство
О работе
Я помню свой первый рабочий день в «Пальме». Мне казалось, что снести и построить все заново гораздо проще и правильнее, чем приводить в порядок. Но все же решил вернуть особняку общества немецких ремесленников «Пальма» XVIII века историческое название и лоск — сейчас мы докрашиваем последние стены на черной лестнице и я счастлив. В «креативной индустрии» на деле гораздо больше индустрии, чем креатива. Если веришь в свое дело и хочешь достигать реального результата, приготовься к тому, что скучной работы и банальных дел будет много. Не фантазируй о работе и о себе. Честность — лучшая политика. Время дороже денег. Его количество строго ограничено, его качество зависит от тебя. Дерьмо случается. Не паникуй. И не опускай рук. Бывает, на концерт приходят только друзья музыкантов и твои. Бывает, что художник, у которого запланирована выставка, уходит в запой. Все мы люди. Не ищи виноватых, а думай, что можешь сделать ты. Если ты веришь в свое дело, то будь готов отвечать даже за чужие ошибки и промахи. Прежде всего перед собой. Улыбайся и не ной. У всех есть свои проблемы. Хорошо сделанная работа гораздо больше скажет о твоем профессионализме, чем рассказы о том, как это было трудно. Будь вежлив со всеми, не переходи на оскорбления, даже если человек этого заслуживает. Иногда это очень тяжело. Не пытайся откусить больше, чем можешь проглотить. Можно подавиться. Всегда ставь сроки и соблюдай их. Требуй того же от остальных. Каждый потерянный тобой час, когда тебя ждет кто-то другой, умножается на два. Остановка конвейера на заводе на пять минут — огромная потеря денег, опоздание на пять минут в индустрии развлечений — иногда еще и полный крах из шести букв и просто позор. Продолжая тему — не бойся показаться неприятным или злым. Читай и редактируй договоры, не соглашайся на неудобные тебе условия. Невозможно запомнить все, поэтому записывай. Люди не всегда врут, но многого не помнят, добрые люди тоже. Напоминай и требуй исполнения обещанного. Не считай себя лучше других. Любителей плохой музыки, конечно, ждет отдельный котел в аду, но это не наше дело. Будь на связи. Мизантропия — это удовольствие, которое нужно заработать. Можешь нарушать все правила. Но с опытом понимаешь, что это не нужно.
О праздниках
Самые смешные истории из моей работы разглашать нельзя. Скучная рабочая смена — хорошо проведенная смена. Мое предпраздничное настроение — мысли о чистоте полов, работе канализации, визитах полиции и состоянии пожарной сигнализации. Новый год у нас начинается в августе.
О криэйторах
Я знаю музыкантов, вкалывающих как рабочие филиппинской фабрики, и крайне богемных электриков. В креативной индустрии кэрролловское правило «бежать со всех ног» работает как нигде. У людей должна быть возможность творить, экспериментировать и зарабатывать на этом. Важно помнить, что для продуктивной работы нужны нормальные условия, поэтому креативный кластер не должен быть развалиной. В нем должно быть комфортно.
О городе
Если Петербург не уйдет под воду, то так или иначе будет развиваться. Да, здесь все сложнее, холоднее и грязнее, чем во многих других местах, но это не значит, что нужно прятаться. Если хочешь что-то сделать, ты найдешь как. Любое дело может быть интересным. Я когда-то писал стихи, теперь моя поэзия — это бесперебойно горящие лампочки.
С 1 апреля: Выставка «Петербург в монохроме» сообщества «Фото Петербург».
21 апреля: Концерт Synergy Orchestra. Творческое пространство «Пальма», Театральный зал, пер. Пирогова, 18
29 апреля: Танцевальный фестиваль Fordanzo Showcase. Nautilus Space, 16-я линия В.О., 83
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