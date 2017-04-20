В Петербурге билеты в театры и на концерты продают со скидкой до 50%

Сервис по продаже билетов Кассир.ру объявил акцию Crazy Sale: с 24 апреля по 5 мая петербуржцы смогут купить билеты в театры и на концерты со скидкой до 50%.

В акции участвуют: балет «Лебединое озеро» в БДТ, фестиваль Epic Con 2017, мюзикл «Летучий корабль» ДК им. Ленсовета, спектакли в «Театре на Васильевском», концерты Манижи, СПЛИНа и Robbie Williams в Ледовом дворце. Полный список можно найти здесь.

Билеты со скидкой можно купить на сайте kassir.ru, введя промокод.