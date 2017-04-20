Установлен заказчик теракта в Петербурге

Заказчик теракта, совершенного 3 апреля в метрополитене Санкт-Петербурга, установлен. Об этом 20 апреля заявил директор ФСБ Александр Бортников.

«Установлен», — сказал Бортников, не вдаваясь в подробности.

Напомним, что Басманный суд Москвы 18 апреля арестовал на полтора месяца Аброра Азимова, подозреваемого в организации теракта в петербургском метро. Мера пресечения избрана сроком до 3 июня текущего года. Перед началом заседания адвокат Азимова заявил, что его подзащитный частично признает свою вину.

А накануне был задержан брат Азимова Акрам. Он подозревается в том, что организовывал связи с международными террористами и переправлял деньги, использованные на подготовку взрыва в вагоне между станциями «Сенная» и «Технологический институт».

По данным СМИ, сотрудники службы безопасности вышли на след предполагаемого организатора теракта в Петербурге благодаря телефонному звонку, который сделал вероятный смертник Джалилов – он звонил Азимову непосредственно перед взрывом, контакт сохранился в телефоне.

По материалам «Фонтанки.ру»

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