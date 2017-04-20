В Петербурге готовятся снести все хрущевки

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой не исключил, что сносить хрущевки будут не только в Москве, но и в других городах, в частности в Петербурге.

"Москва является на сегодняшний день самым бюджетообеспеченным субъектом Российской Федерации. Если удастся найти деньги и другим субъектам Федерации, я думаю, что, может быть, не в таких масштабах, но там тоже начнется решение этой проблемы. Это актуально и для Санкт-Петербурга, и для других больших городов", — заявил Толстой, передает ТАСС.

Госдума рассмотрит 20 апреля в первом чтении пакет законопроектов, направленных на реализацию программы по сносу московских хрущевок.

"Это хрущевское домостроение эпохи коммунизма окончательно прогнило", — сказал вице-спикер, который является одним из авторов законопроектов по сносу хрущевок в столице.

В течение ближайших 20 лет в Москве планируется расселить около 7,9 тыс. домов, общая площадь которых превышает 25 млн м2. В этих зданиях живут около 1,6 млн москвичей.

По материалам «Делового Петербурга»