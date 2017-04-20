Абонемент городского велопроката можно купить за 1 рубль

Городская система велопроката, которая начала работу сегодня, объявила о том, что петербуржцы смогут приобрести абонемент всего за 1 рубль.

Все, что для этого требуется: записаться на тестирование, регулярно кататься и делиться обратной связью.

 

Напомним, что в этом году станции велопроката полностью обновили оборудование – чешские велосипеды и станции поменяли на российские. Велосипеды стали более удобными и маневренными за счет надувных колес и легкой алюминиевой рамы.

Все велосипеды надежно защищены: их оборудовали GPS-трекерами с системой ГЛОНАСС и антивандальными замками.

Тарифы также изменились: абонемент на сезон стоит 1199 рублей. Кроме того, сейчас рассматривается вопрос о введении недельных абонементов.

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