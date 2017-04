Фоторепортаж: в Петербурге запустили фонтаны

#учёба #Герцена #универ #университет #university #herzenuniversity #ргпугерцена #казанскийсобор #невскийпроспект #фонтан #nevskyprospect #kazanskiysobor #april #апрель #снег #солнце #весна #спб #питер #spb #санктпетербург #россия #russia #sun #world #everyday 🙂👍☀️🌨✌🏼

A post shared by NataliaAndreevna (@nataliandrevna) on Apr 19, 2017 at 6:52am PDT