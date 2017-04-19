В Петербурге сегодня, 19 апреля, включили первые фонтаны: шар на Малой Садовой, фонтаны на Манежной площади и в сквере у Казанского собора. Мы собрали в Instagram удивительные снимки, на которых струи жизнерадостно бьют на фоне снега.
Фоторепортаж: в Петербурге запустили фонтаны
До конца апреля заработают фонтаны и в спальных районах Петербурга. Последними будут запущены большие фонтанные светомузыкальные комплексы — на Московской площади и на площади Ленина перед Финляндским вокзалом, а также фонтан у кинотеатра "Подвиг" в Колпино. Всего в летний сезон 2017 года будут запущены 49 фонтанов и три фонтанных комплекса. Еще 33 фонтана будут ремонтировать.
В зимний период 2016-2017 годов все оборудование фонтанов и фонтанных комплексов прошло проверку на работоспособность. С начала октября 46 петербургских фонтанов и фонтанных комплексов поэтапно были закрыты до весны. Первыми закрыли фонтан на озере Разлив в Сестрорецке, фонтан "Лебединое озеро" на Каменноостровском проспекте, а также фонтаны в Кронштадте.
По материалам «Делового Петербурга»
Читайте также: В Петергофе протестировали фонтаны во время снегопада
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.