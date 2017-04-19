Фоторепортаж: в Петербурге запустили фонтаны

В Петербурге сегодня, 19 апреля, включили первые фонтаны: шар на Малой Садовой, фонтаны на Манежной площади и в сквере у Казанского собора. Мы собрали в Instagram удивительные снимки, на которых струи жизнерадостно бьют на фоне снега.

До конца апреля заработают фонтаны и в спальных районах Петербурга. Последними будут запущены большие фонтанные светомузыкальные комплексы — на Московской площади и на площади Ленина перед Финляндским вокзалом, а также фонтан у кинотеатра "Подвиг" в Колпино. Всего в летний сезон 2017 года будут запущены 49 фонтанов и три фонтанных комплекса. Еще 33 фонтана будут ремонтировать.

В зимний период 2016-2017 годов все оборудование фонтанов и фонтанных комплексов прошло проверку на работоспособность.  С начала октября 46 петербургских фонтанов и фонтанных комплексов поэтапно были закрыты до весны. Первыми закрыли фонтан на озере Разлив в Сестрорецке, фонтан "Лебединое озеро" на Каменноостровском проспекте, а также фонтаны в Кронштадте.

По материалам «Делового Петербурга» 
Читайте также: В Петергофе протестировали фонтаны во время снегопада

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Стало известно, когда в Петербурге включат фонтаны

Фоторепортаж: заброшенные особняки Петербурга

Петербуржцы в выходные отмыли Дом Бака

Фоторепортаж: апрельский снегопад в Петербурге

В сети появились фотографии СССР глазами американца

Петергофские фонтаны заработают в конце апреля

Репортаж: Шоу закрытия фонтанов в Петергофе-2016

Стало известно, когда в Петербурге заработают фонтаны