В выходные петербуржцы смогут пойти на бесплатные экскурсии по закрытым дворцам

В Петербурге на этой неделе в рамках проекта «Открытый город» все желающие смогут записаться на бесплатные экскурсии по дворцам, заводам и зданиям-памятникам, обычно закрытым для посещения.

Так, 22 апреля петербуржцы смогут посетить товарищество Российско-Американской мануфактуры «Треугольник», дворец Великого князя Михаила Александровича, особняк Юсуповой, дом Елисеевых с флигелями, особняк Половцова и особняк Тиса, Академию наук и другие здания.

Зарегистрироваться на экскурсии можно здесь.

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