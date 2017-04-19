Дмитрий Медведев рассказал о том, как долго продлятся санкции

России нужно рассчитывать «только на себя», планируя свое экономическое развитие. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 19 апреля, выступая с отчетом перед Госдумой.

По его словам, прошлый год прошел в режиме экономии ресурсов, но дал осознание новых возможностей и источников роста.

«Нас и санкции продолжали давить — и это надолго, и нефть была дешевой. Мы вступили в конкурентную борьбу за лидерство на внутреннем и внешнем рынке. Никакие вызовы нас не пугают, и эта уверенность приносит результат», – заявил он. Он добавил, что бюджет России перестает зависеть от цен на нефть, а 50 процентов полученных в прошлом году доходов — несырьевые.

Напомним, что политические и экономические санкции Евросоюз и США ввели в 2014 году в ответ на присоединение Крыма к России, которое на Западе назвали аннексией.

16 марта 2017-го стало известно, что США сохранит ограничительные меры против России, пока наша страна «не вернет Украине контроль над Крымом». В Кремле ответили, что о такой сделке не может быть и речи.

По материалам «Фонтанки.ру»