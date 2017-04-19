Йог, балерина и Петр I: в Петербурге ожили фасады домов

В Петербурге ожили фасады домов: на брандмауэры вывели проекции балерины, йога, рокера, ребенка, влюбленных и даже Петра I, которым тесно в их пространстве.

Ролик подготовило агентство «Декабрист» для компании space2b, которая предоставляет жилье в краткосрочную аренду. Идея видео – призыв людей к выбору комфортного жилья

Креативный директор «Декабриста» Антон Мохов В историческом центре Петербурга крайне сложно найти комфортное и просторное жилье для снятия в аренду на краткосрочный период, именно поэтому мы решили наглядно показать людям, что теперь у них есть возможность не идти на компромиссы со своим комфортом, а с помощью space2b найти подходящий именно им вариант».

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