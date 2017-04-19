В Петербурге установят памятные доски на домах, где жили рок-музыканты. Первым стал Майк Науменко – мемориальную табличку в Волоколамском переулке повесили члены Петербургского рок-клуба. 18 апреля лидеров группы «Зоопарк» исполнилось бы 62 года.

Кроме того, в планах организаторов: мемориалы фронтмену группы «Король и Шут» Михаилу Горшеневу, лидеру группы «Кино» Виктору Цою и Александру Башлачёву.

Из-за недостатка финансирования доски сделали из картона, но в будущем члены рок-клуба хотят заменить их на мраморные.