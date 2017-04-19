Главный синоптик рассказал, когда в Петербург придет весна

Главный городской синоптик Александр Колесов рассказал, когда в Петербург придет весна.

Согласно прогнозам, сейчас мы выйдем из холодного периода: сначала днем будет + 5…+6 градусов, а с 25 апреля – больше +10. А первая часть майских праздников будет более теплой.

Колесов добавил, что петербургская весна-2017 одна из самых холодных – так долго минусовая температура днем не наблюдалась последние 20 лет. «Можно сравнить с апрелем 1966-го», – отметил синоптик.