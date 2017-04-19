Главный синоптик рассказал, когда в Петербург придет весна

Главный городской синоптик Александр Колесов рассказал, когда в Петербург придет весна.

Согласно прогнозам, сейчас мы выйдем из холодного периода: сначала днем будет + 5…+6 градусов, а с 25 апреля – больше +10. А первая часть майских праздников будет более теплой.

Колесов добавил, что петербургская весна-2017 одна из самых холодных – так долго минусовая температура днем не наблюдалась последние 20 лет. «Можно сравнить с апрелем 1966-го», – отметил синоптик.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Комитет по благоустройству рассказал, сколько в Петербурге выпало снега за всю зиму

В Петербурге снег будет идти до конца недели

Главный синоптик рассказал, сколько снега выпало в Петербурге

Фоторепортаж: апрельский снегопад в Петербурге

В Петербурге похолодает до -9 градусов

В Петербурге заметили первую весеннюю радугу

«Терпите»: главный синоптики Петербурга заявил, что погода ухудшится

В Петербурге резко похолодает до минусовых температур