Объявлены номинанты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2017

Мы объявляем номинантов двенадцатой премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2017. На сайте top50.sobaka.ru можно и нужно голосовать за актеров, музыкантов, писателей, рестораторов и других героев, которые изменили жизнь нашего города к лучшему. Список номинантов в течение месяца составляли и обсуждали экспертный совет и редакция «Собака.ru».

Теперь читателям предстоит определить победителя в каждой из номинаций. Отметим, что к девяти традиционным («Театр», «Искусство», «Книги», «Кино/ТВ», «Музыка», «Бизнес», «Наука и жизнь», «Спорт», «Мода») добавилась новая — в этом году горожане выберут лидера мнений.