Объявлены номинанты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2017

Мы объявляем номинантов двенадцатой премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2017. На сайте top50.sobaka.ru можно и нужно голосовать за актеров, музыкантов, писателей, рестораторов и других героев, которые изменили жизнь нашего города к лучшему. Список номинантов в течение месяца составляли и обсуждали экспертный совет и редакция «Собака.ru». 

Теперь читателям предстоит определить победителя в каждой из номинаций. Отметим, что к девяти традиционным («Театр», «Искусство», «Книги», «Кино/ТВ», «Музыка», «Бизнес», «Наука и жизнь», «Спорт», «Мода») добавилась новая — в этом году горожане выберут лидера мнений. 

Мода

  • Татьяна Парфенова
    Дизайнер модного дома Tatyana Parfionova

  • Нелли Недре
    Дизайнер бренда NNedre

  • Алина Герман
    Дизайнер марки Alina German

  • Татьяна Азарова
    Основатель агентства Tann Model Management

Кино/ТВ

  • Данила Козловский
    Актер

  • Юлия Топольницкая
    Актриса

  • Николай Хомерики
    Режиссер

  • Анна Пармас
    Режиссер, сценарист

Музыка

  • Дмитрий Агалаков, Артем Крючков, Артем Зотиков, Бронислава Лебедева, Юлия Крашенинникова, Екатерина Кульпанова, Яна Зяблина, Зоя Скобельцына
    Команда Present Perfect Festival

  • Илья Демуцкий
    Композитор

  • Манижа
    Певица и композитор

  • Группа The Hatters
    Музыканты

Искусство

  • Кристина Березовская
    Галерист

  • Дмитрий Озерков
    Заведующий отделом современного искусства Эрмитажа

  • Александр Шишкин
    Художник

  • Андрей Люблинский Художник и дизайнер

Театр

  • Михаил Патласов
    Режиссер

  • Елена Попова, Татьяна Аптикеева, Мария Лаврова, Екатерина Толубеева, Карина Разумовская, Полина Толстун, Людмила Сапожникова, Юлия Дейнега, Алена Кучкова
    Исполнительницы главных ролей в спектакле БДТ «Три сестры»

  • Максим Фомин
    Актер и режиссер

  • Владислав Сулимский
    Солист Мариинского театра

Бизнес

  • Аркадий Пекаревский
    Бизнесмен и общественный деятель

  • Татьяна Тылевич
    Генеральный директор Императорского фарфорового завода

  • Илья Попов
    Генеральный продюсер группы компаний «Рики»

  • Анна Резникова
    Шоу-директор фестивалей «Радио Рекорд»

  • Аркадий Столпнер
    Председатель правления МИБС

Книги

  • Аркадий Ипполитов
    Искусствовед, писатель, куратор

  • Борис Пиотровский
    Издатель

  • Борис Кириков
    Историк архитектуры

  • Евгений Водолазкин
    Писатель, литературовед

Спорт

  • Янис Тимма
    Капитан баскетбольной команды «Зенит»

  • Игорь Игнатьев Основатель фестиваля New Star Camp

  • Екатерина Дьяченко
    Фехтовальщица на сабле

  • Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
    Фигуристы

  • Павел Дацюк
    Центральный нападающий СКА

Наука и жизнь

  • Александр и Милана Кержаковы
    Основатели благотворительного фонда «Звезды — детям»

  • Ксения Чапкевич
    Организатор акции «Домой»

  • Григорий Свердлин
    Директор благотворительной организации «Ночлежка»

  • Мария Волох
    Заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии СЗГМУ им. Мечникова

  • Владимир Парфенов, Анатолий Шалыто, Дарья Козлова, Максим Буздалов
    Команда Университета ИТМО

  • Наталья Олина
    Куратор кластера «Голицын-лофт»

  • Сергей Кривовичев
    Доктор геологических наук, профессор СПбГУ

Лидеры мнений

  • Александр Невзоров
    Публицист

  • Александр Цыпкин
    Писатель

  • Лев Лурье
    Историк, писатель

  • Андрей Курпатов
    Основатель интеллектуального кластера «Игры разума»

Отдельная традиционная номинация — «Выбор города», за которую не проводится голосования. В этом году к награждению представлена прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева.

Выбор города

  • Диана Вишнева
    Прима-балерина Мариинского театра

Напоминаем, что читатели могут голосовать на сайте top50.sobaka.ru раз в сутки за одного кандидата в каждой из номинаций. На сайте установлены счетчики, которые в режиме реального времени показывают, сколько дней, минут и даже секунд осталось до конца голосования. Также отображается количество уже отданных голосов.

О месте проведения церемонии мы сообщим дополнительно. И, кстати, очень скоро.

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  • Автор: andrey
  • Опубликовано:

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