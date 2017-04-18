Депутат из Ленобласти задекларировал участок на Марсе и несколько звезд

Депутат Закса Ленобласти Владимир Петров внес в декларацию о доходах и недвижимости за 2016 год участок на Марсе и несколько звезд.

Землю на Красном гиганте Петров готовится подарить Роснедвижимости — чтобы у России был свой участок на Марсе, а пять звезд с именами «Эпизод» он купил в подарок депутатам. «Эпизод-1» чиновник уже подарил вице-губернатору Михаилу Кучерявому за то, что он «выдержал пристальное общественное внимание».

В Заксе решают, нужно ли публиковать эти данные. «Мы не очень понимаем факт собственности земли на Марсе. Если публиковать на сайте, то потом будет страна дураков. Но он говорит, что у него есть свидетельство, которое он задекларировал», — пояснили в профильной комиссии.

Однако юристы отмечают, что согласно «Договору о космосе», космические тела не могут быть признаны собственностью какого бы то ни было государства.

Добавим, что в феврале на заседании Закса Ленобласти вместо депутата Владимира Петрова из «Единой России» появилась его картонная фигура — ее принес помощник чиновника.