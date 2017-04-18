В Петербурге откроется улица Добра со Ждуном
На Малой Садовой в четверг, 20 апреля, в 13.00 откроют улицу Добра. Здесь проведут флешмобы с петербургским деревом Добра и макетом Ждуна.
Кроме того, на улице Добра откроют интерактивные зоны, где можно будет научиться жестовому языку и пению, оказанию первой медицинской помощи.
Также на Малой Садовой можно будет поучаствовать в конкурсах на добровольческую тематику и пройти квест-опрос об основных военных датах и событиях.
Помимо этого, на улице Добра выступят вокальные, танцевальные и театральные коллективы.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.