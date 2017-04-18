Увольнение Ксении Чапкевич. Прекращение работы с Ксенией никак не связано с акцией «Домой» — это вымысел. Мы перестали сотрудничать с ней потому, что она некорректно высказалась в адрес сотрудника Ильи Варламова в публичном чате. Более того, после того, как Илья написал ей лично о том, что не стоит так себя вести, Ксения переслала его сообщение в общий чат с грубым комментарием. После чего Варламов решил, что «Городские проекты» такой человек представлять не может — называть учредителя дураком и насмехаться над ним неприемлемо.

Об акции «Домой». Когда Ксения советовалось с нами по поводу акции перед ее запуском, я действительно написал, что идея неудачная, так как она на коленке за два часа хочет сделать новый Uber — при том что Uber уже и так включился. Я полагал, что в реальности такой проект приведет к тому, что ты поможешь нескольким людям, распиаришься, а слава не будет соответствовать реальной помощи.

Когда в московском метро был теракт, я позвонил в департамент транспорта и спросил, нужна ли помощь. Тогда нас попросили направлять людей в автобусы, дублирующие ветки метро, и мы помогли.

Я высказал свое мнение, но ни в коем случае не препятствовал Ксении. Хотя мне идея показалась неудачной, ее психологический смысл был важен. Но даже если бы проект провалился — мы бы не прекратили сотрудничать, ведь не ошибается тот, кто ничего не делает.

О том, что изменилось после ухода Ксении Чапкевич. Чат «Городских проектов» покинуло всего трое людей, включая Ксению. В группе «Вконтакте» после поста об ее уходе отписалось четыре человека. Еще один из двухсот человек, которые делают ежемесячные пожертвования, написал, что отказывается от взносов. По большому счету, ничего не произошло.