Подозреваемый в организации теракта в Петербурге признал вину

Подозреваемый в организации теракта в Петербурге Аброр Азимов признал свою вину. Об этом сообщает его адвокат Армен Задоян. Суд 18 апреля рассмотрит вопрос об аресте задержанного. Отметим, что против Азимова возбуждены уголовные дела по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Его задержали 17 апреля в Москве. Как отмечают СМИ, не так давно он был в Турции и вернулся в Россию через Сеул.

Аброр Азимов, задержанный по подозрению в организации взрыва в петербургском метро, родился в 1990 году в Киргизии, в городе Джалалабаде – втором по величине городе республики, расположенном в Ферганской долине, в 200-х километрах от Оша, пишет «Фонтанка.ру»

Азимов до 2014 года был гражданином Киргизии, но не позднее 2016 года получил гражданство России. Предположительно, гражданство было оформлено российским консульством в Киргизии. В России Азимов зарегистрировался по месту жительства в городе Муроме Владимирской области.