На фестивале уличной культуры в Музее стрит-арта выступят Скриптонит и Little Big
Фестиваль уличной культуры Urban Culture Festival в этом году пойдет в двух городах: на площадке Stadium Live в Москве 27 и 28 мая, а также в Музее стрит-арта 3 и 4 июня.
В лайнапе: Скриптонит,Anacondaz, Хлеб, Нигатив, Триада, Little Big, Хаски, Дана Соколова, Скруджи и другие.
Помимо двух музыкальных сцен, на фестивале будут работать гигантский маркет , вейп-форум, зона уличных стилистов, tattoo-workshop, зона спрей-арта, а также экспозиция кастомных байков и авто.
Организаторы отмечают, что программа опен-эйра и состав участников постоянно пополняется, и самые громкие анонсы еще впереди. Билеты уже сейчас можно купить на сайтах Kassir.ru (Петербург) и Redkassa.ru (Москва).
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