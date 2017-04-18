На фестивале уличной культуры в Музее стрит-арта выступят Скриптонит и Little Big

Фестиваль уличной культуры Urban Culture Festival в этом году пойдет в двух городах: на площадке Stadium Live в Москве 27 и 28 мая, а также в Музее стрит-арта 3 и 4 июня.

В лайнапе: Скриптонит,Anacondaz, Хлеб, Нигатив, Триада, Little Big, Хаски, Дана Соколова, Скруджи и другие.

Помимо двух музыкальных сцен, на фестивале будут работать гигантский маркет , вейп-форум, зона уличных стилистов, tattoo-workshop, зона спрей-арта, а также экспозиция кастомных байков и авто.

Организаторы отмечают, что программа опен-эйра и состав участников постоянно пополняется, и самые громкие анонсы еще впереди. Билеты уже сейчас можно купить на сайтах Kassir.ru (Петербург) и Redkassa.ru (Москва).