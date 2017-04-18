Стало известно, когда откроется городской велопрокат

Городская система велопроката начнет работу уже в четверг, 20 апреля. В этом сезоне компания «Велогород» готовится открыть новые станции и поднять стоимость проезда.

В этом году станции велопроката полностью обновят оборудование – чешские велосипеды и станции поменяют на российские. Велосипеды станут более удобными и маневренными за счет надувных колес и легкой алюминиевой рамы.

Все велосипеды надежно защищены: их оборудовали GPS-трекерами с системой ГЛОНАСС и антивандальными замками.

Тарифы также изменились: абонемент на сезон стоит 1199 рублей. Кроме того, сейчас рассматривается вопрос о введении недельных абонементов.