Стало известно, когда откроется городской велопрокат

Городская система велопроката начнет работу уже в четверг, 20 апреля. В этом сезоне компания «Велогород» готовится открыть новые станции и поднять стоимость проезда.

В этом году станции велопроката полностью обновят оборудование – чешские велосипеды и станции поменяют на российские. Велосипеды станут более удобными и маневренными за счет надувных колес и легкой алюминиевой рамы.

Все велосипеды надежно защищены: их оборудовали GPS-трекерами с системой ГЛОНАСС и антивандальными замками.

Тарифы также изменились: абонемент на сезон стоит 1199 рублей. Кроме того, сейчас рассматривается вопрос о введении недельных абонементов.

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