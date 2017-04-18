Реки и каналы Петербурга закроют на весь июнь

Для обеспечения безопасности проведения матчей Кубка конфедераций FIFA-2017 Нева и водные артерии Санкт-Петербурга, Москвы и морской порт Сочи будут закрыты для парусников, маломерных и прогулочных судов. Такое решение подготовило Министерство транспорта России.

Ограничения вводятся более чем на месяц – с 1 июня до 4 июля. В запретные для плавания районы включаются акватории Большого (торгового) и Пассажирского (Морской фасад) морских портов Санкт-Петербурга, порт в Сочи, а также участки внутренних водных путей в границах Санкт-Петербурга, Москвы и Казани. В этих зонах чиновники транспортного ведомства намерены запретить стоянку и передвижение маломерных, прогулочных и спортивных парусных судов.

Исключение составят только водные транспортные средства, привлекаемые оргкомитетом для участия в самих футбольных мероприятиях или обеспечения безопасности, а также портовый флот (лоцманские, мусоровозы, буксиры и иные) и спасательные суда.

По материалам «Фонтанки.ру»  

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