Стали известны подробности биографии предполагаемого организатора теракта в метро

Задержанный 17 апреля в Москве по подозрению в организации теракта – новоиспеченный гражданин России и любитель странных путешествий. Не так давно он был в Турции и вернулся в Россию через Сеул.

Аброр Азимов, задержанный по подозрению в организации взрыва в петербургском метро, родился в 1990 году в Киргизии, в городе Джалалабаде – втором по величине городе республики, расположенном в Ферганской долине, в 200-х километрах от Оша.

Азимов до 2014 года был гражданином Киргизии, но не позднее 2016 года получил гражданство России. Предположительно, гражданство было оформлено российским консульством в Киргизии. В России Азимов зарегистрировался по месту жительства в городе Муроме Владимирской области.

Уже с российским паспортом в 2016 году Азимов путешествовал. Так, по нашим данным, в марте 2016 года он на три дня летал из Москвы в Стамбул.

Второй раз в течение года Азимов посетил Турцию в октябре 2016 года. Его маршрут был достаточно необычен – вылетев из Москвы в Стамбул, в столицу он вернулся через три дня через Сеул и Владивосток.

Ранее СМИ писали о том, что подозреваемый в причастности к взрыву в метрополитене Петербурга Аброр Азимов задержан в Подмосковье вечером 17 апреля. Информация об этом поступила из центра общественных связей ФСБ РФ . Задержанный — выходец из Центрально-Азиатского региона 27-летний Аброр Азимов. Правоохранители считают, что именно он подготовил террориста-смертника, взорвавшего бомбу в метро.

Как видно из записи, распространенной ФСБ, Азимова задержали при подходе к железнодорожной станции в Одинцовском районе. При себе у него был пистолет Макарова, а также несколько мобильных телефонов.

По материалам "Фонтанки.ру"