Стало известно, когда в Петербурге включат фонтаны

В Петербурге в среду, 19 апреля, включат фонтаны на Манежной площади, в сквере у Казанского собора и у Воронихинской решетки на Казанской улице. Кроме того, в этот же день закрутится шар на углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы, сообщает пресс-служба "Водоканала"

До конца апреля заработают фонтаны и в спальных районах Петербурга. Последними будут запущены большие фонтанные светомузыкальные комплексы — на Московской площади и на площади Ленина перед Финляндским вокзалом, а также фонтан у кинотеатра "Подвиг" в Колпино. Всего в летний сезон 2017 года будут запущены 49 фонтанов и три фонтанных комплекса. Еще 33 фонтана будут ремонтировать.

В зимний период 2016-2017 годов все оборудование фонтанов и фонтанных комплексов прошло проверку на работоспособность. С начала октября 46 петербургских фонтанов и фонтанных комплексов поэтапно были закрыты до весны. Первыми закрыли фонтан на озере Разлив в Сестрорецке, фонтан "Лебединое озеро" на Каменноостровском проспекте, а также фонтаны в Кронштадте.

По материалам «Делового Петербурга»

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