Фоторепортаж: заброшенные особняки Петербурга

В заброшенных усадьбах, особняках, домах призрения роскошь имперских времен скрыта под многолетней пылью. Оскал грифона, барельеф на потрескавшейся стене, разбитая люстра — время день за днем подтачивает былую красоту. Историк, член Русского географического общества и фотограф Андрей Стрельников внимательно фиксирует сохранившиеся редкости: интерьеры особняка Брусницыных, Дома Культуры, Усадьбы Михайловка — мы публикуем лучшие снимки фотохудожника.


Николаевский дом призрения престарелых и увечных граждан Санкт-петербургского купеческого общества

Особняк барона Александра Людвиговича Штиглица на Английской набережной.

Особняк Бетлингов-Варшавских

Дом Культуры 1950-х при Выборгском заводе

Усадьба "Михайловка" Великого Князя Михаила Николаевича

Особняк А. М. Бракгаузен

Масштабная выставка работ Андрея Стрельников «Капсула времени» открылась в Музее Эрарта 14 апреля. Здесь можно будет увидеть полную коллекцию снимков из заброшенных и старинных особняков Петербурга.

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  • Автор: Диана Смольякова
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