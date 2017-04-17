В заброшенных усадьбах, особняках, домах призрения роскошь имперских времен скрыта под многолетней пылью. Оскал грифона, барельеф на потрескавшейся стене, разбитая люстра — время день за днем подтачивает былую красоту. Историк, член Русского географического общества и фотограф Андрей Стрельников внимательно фиксирует сохранившиеся редкости: интерьеры особняка Брусницыных, Дома Культуры, Усадьбы Михайловка — мы публикуем лучшие снимки фотохудожника.
Фоторепортаж: заброшенные особняки Петербурга
Николаевский дом призрения престарелых и увечных граждан Санкт-петербургского купеческого общества
Особняк барона Александра Людвиговича Штиглица на Английской набережной.
Особняк Бетлингов-Варшавских
Дом Культуры 1950-х при Выборгском заводе
Усадьба "Михайловка" Великого Князя Михаила Николаевича
Особняк А. М. Бракгаузен
Масштабная выставка работ Андрея Стрельников «Капсула времени» открылась в Музее Эрарта 14 апреля. Здесь можно будет увидеть полную коллекцию снимков из заброшенных и старинных особняков Петербурга.
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