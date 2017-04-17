Фоторепортаж: заброшенные особняки Петербурга

В заброшенных усадьбах, особняках, домах призрения роскошь имперских времен скрыта под многолетней пылью. Оскал грифона, барельеф на потрескавшейся стене, разбитая люстра — время день за днем подтачивает былую красоту. Историк, член Русского географического общества и фотограф Андрей Стрельников внимательно фиксирует сохранившиеся редкости: интерьеры особняка Брусницыных, Дома Культуры, Усадьбы Михайловка — мы публикуем лучшие снимки фотохудожника.