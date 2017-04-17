Петербуржцы в выходные отмыли Дом Бака

Жильцы Дома Бака и волонтеры в эти выходные собрались и отмыли витражи и мраморные лестницы доходного дома начала XX века. А в конце общественного субботника для всех пришедших провели экскурсию и напоили чаем. Мы собрали снимки заботливой акции в Instagram.