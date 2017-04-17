Жильцы Дома Бака и волонтеры в эти выходные собрались и отмыли витражи и мраморные лестницы доходного дома начала XX века. А в конце общественного субботника для всех пришедших провели экскурсию и напоили чаем. Мы собрали снимки заботливой акции в Instagram.
Петербуржцы в выходные отмыли Дом Бака
Сделать из уборки праздник - легко!) Особенно когда парадная сама как праздник) Акция #отмоемдомбака 15.04.2017 #еверзовфото #everzovphoto #домбака #домсгалереями #доходныйдом #атышаришьсяпопарадкам #доходныедома #архитектураспб #архитектурапетербурга #парадныепитера #парадкиспб #arhitecturelovers #arhitecture #piter #pitergram #pitergrad #saintpetersburg #типичныйпитер #этопитер #этопитердетка #питертакойпитер #такойпитер #питертыпрекрасен #питер #витраж #витражипетербурга #vitrazh #ялюблюпетербург #пешкомпогороду
Вчерашняя акция #отмоемдомбака прошла успешно) Читайте группу Вонтакте: Кирочная24 . #еверзовфото #everzovphoto #домбака #домсгалереями #доходныйдом #доходныедома #петербургналадони #питер #питертыпрекрасен #питерграм #архитектураспб #архитектурапетербурга #arhitecturelovers #piter #piterfollow #piterforyou #spb #saintpetersburg #атышаришьсяпопарадкам #парадныепитера #парадныепетербурга #парадкиспб #ялюблюпетербург #peterburginyourhand #interiors #интерьеры
Субботник в доме Бака на Кирочной 24. Всем спасибо! Мне самому было очень приятно гладить мраморные лестницы. #spb #spbonline #spbru #spb_planet #spbgram #piter #petersburg #saintpetersburg #oldcity #wonderfull #cityview #cityscape #cityliving #architecture #archilovers #archdaily #worldarchitecture #tinydetails #петербург #санктпетербург #питер #спб #город #архитектура #старыйфонд #старыйгород #домбака #доходныйдом #витражи #центральныйрайон
Если вдруг кто не знает, чем занять себя в субботу, можно приложить руку к отмыванию Дома Бака на Кирочной, 24. Акция такая сегодня, с 9:45 и до обеда. С экскурсиями и чаепитиями./Bak's house. #россия #санктпетербург #питер #петербург #северозападныйфедеральныйокруг #прогулка #прогулкипопетербургу #russia #saintpetersburg #piter #walking #bakhouse #kirochnaya24 #центр #центральеыйрайон #center #культурнаястолица #petersburg #домбака #кирочная24 #улицыпетербурга #streetofpetersburg #дворыпетербурга #питерскиедворы #питерскиеулицы #courtyards #историческоездание #историческийцентр #центрпетербурга #historicalbuilding
Сегодня в Петербурге прошла акция #отмоемдомбака Активисты мыли стены, подоконники, окна, витражи и другие детали в парадной доходного дома Бака (доме с галереями). #кирочная24 #домбака Отскребали жвачку с лестницы, протирали красивую ограду, натирали до блеска полы и выполняли прочие виды работ. Были даже известные в среде краеведов Петербурга люди)) Например @supergo.no Жильцами дома был организован так называемый субботник. О его итогах вы сможете узнать в группе Вконтакте "Кирочная24" либо по хештегу #отмоемдомбака , если люди будут его использовать в инстаграмм. Во Вконтакте по хештегу можно найти информацию о подготовке мероприятия уже сейчас. Которое, кстати, еще не кончилось. Местные жители в данный момент проводят экскурсию по своему дому. Ну а я еду в свое жилище, чтобы сделать небольшой фоторассказ о мероприятии. :-) П.С. Смотрите в stories в инстаграмме (вверху экрана вашего телефона в ленте новостей) - мое видео о мероприятии. #еверзовфото #everzovphoto #доходныйдом #домсгалереями #типичныйпитер #этопитер #этопитердеткам#атышаришьсяпопарадкам #парадеыепетербурга #парадныепитера #pitergrad #pitergram #spb #ялюблюпитер #spb #saintpetersburg #доходныедома #piteronline #piter #питеронлайн #питерястобой #генеральнаяуборка #витраж #витражи #витражипетербурга #interiors #интерьеры #vscospb
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