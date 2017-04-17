Разработан закон, защищающий посетителей театров и музеев от религиозных активистов

В Общественной палате разработали концепцию закона, который защитит посетителей театров, музеев и других культурных пространств от нападок религиозных активистов.

Для того, чтобы попасть под действие закона «О защите высокозначимых нравственных ценностей», культурные институции должны будут получить статус «социальных пространств». После чего руководство театров и музеев сможет составлять правила поведения на своей территории. Их нарушение предлагается приравнять к нарушению законодательства.

Концепцию закона уже утвердили в комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений ОП. «Это единственный способ обеспечить защиту нравственных чувств всех. Не надо спорить, оскорблены чувства или не оскорблены. Пересек пространство, где действуют свои нормы и тебя о них предупредили, — ты оскорбил чувства людей, если эти нормы нарушил», — заявил глава комиссии Иосиф Дискин.