Вооруженный петербуржец потребовал три шавермы в кафе

Разбойное нападение на кафе-шаверму было совершено в Красногвардейском районе Петербурга. Налетчик был вооружен и, видимо, голоден.

Управляющий заведения на Новочеркасском проспекте, дом 52, обратился в полицию утром 15 апреля. Он рассказал правоохранителям, что около половины восьмого вечера в пятницу в кафе ворвался мужчина и, угрожая оружием, потребовал сделать для него три шавермы.

Повар, готовивший под дулом пистолета, быстро обслужил настойчивого клиента — он утолил голод и покинул заведение.

Ущерб заведения составил 510 рублей.

Голодного грабителя задержали по горячим следам. Возбуждено уголовное дело.

По материалам «Фонтанки.ру»