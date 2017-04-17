Социологи узнали, сколько процентов россиян боятся нового теракта

Социологи Левада-центра выяснили, что 84% россиян обеспокоены вероятностью новых терактов после взрыва в петербургском метро. Кроме того, более трети опрошенных полагают, что силовики не способны защитить страну от террористов.

Не переживают по поводу новых взрывов только 14% сограждан, остальные 2% затруднились с ответом.

В исследовании, которое проводилось с 7 по 10 апреля, приняли участие 1,6 тысяч человек.

Напомним, 3 апреля в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-1» в районе 14:30 прогремел взрыв. Подробнее об инциденте читайте в нашей подборке или в прямой трансляции. Вечером 3 апреля СМИ сошлись во мнении, что теракт в метро Петербурга совершил смертник. Днем 4 апреля Следственный комитет объявил, что в петербургском метро подорвался 22-летний Акбаржон Джалилов.

Как показала экспертиза, Джалилов причастен и к взрыву в перегоне «Сенной площади», и к бомбе, оставленной на станции метро «Площадь Восстания».

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