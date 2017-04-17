В Петербурге потерялся белый лис. Зверя ищут недалеко от станции «Парк Победы», сообщают в группе центра помощи диким животным «Велес».

Те, кто увидят лиса, могут написать хозяйке – Марии Крапива. Как указано в ее профиле «Вконтакте», девушка содержит и сдает в аренду для фотосессий двух лис: Соню и Джесси. Судя по снимкам, у «Парка Победы» потерялась Джесси.

Напомним, что это не первый случай, когда из дома сбегает лиса. В феврале в Пушкинском районе искали домашнего лиса, нашли недалеко от дома – зверь погиб.