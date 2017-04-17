Для приезжающих в Петербург туристов готовятся ввести бесплатные визы

Для нескольких категорий приезжающих в Петербург туристов готовятся ввести бесплатные электронные визы, пишет «Ъ». Губернатор Георгий Полтавченко уже написал письмо председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой рассмотреть инициативу.

Городские власти выступают за то, чтобы упростить получение визы для иностранцев, приезжающих на спортивные мероприятия, конгрессы и выставки. Полтавченко полагает, что этот шаг позволит увеличить поток туристов до 30% уже в первые месяцы. А визовая либеризация в России должна привлечь в бюджет более 200 млрд рублей.

В Совете Федерации сообщили,что Матвиенко пока не готова комментировать этот вопрос. Но она уже направила письмо для предоставления отзывов в профильные комитеты.